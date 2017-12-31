Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Учёные: Понимание работы СМИ ослабило веру в теорию заговора

Учёные: Понимание работы СМИ ослабило веру в теорию заговора

Сегодня, 10:35
Учёные из Иллинойского университета выяснили, что понимание работы СМИ ослабляет веру людей в теорию заговора. Результаты исследования опубликованы в Communication and the Public.

Учёные: Понимание работы СМИ ослабило веру в теорию заговора

 

Стефани Крафт и её коллеги узнали, что люди, понимающие принцип и механизм работы прессы и ТВ, менее подвержены вере в теорию заговора. А либералы более склонны верить в теории заговоров, чем консерваторы. Однако на склонность к заблуждениям не влияют ни потребность к познанию, ни готовность справляться со сложностями, ни ответственность за собственное просвещение.

В онлайн-опросе на платформе Amazon Mechanical Turk поучаствовало 397 человек, 49% из которых можно описать как молодых, образованных либералов. Специально для исследования разработали шкалу The NML scale из 3 тематических разделов. Из них 1-й выявлял, насколько самостоятельно мыслит респондент и нуждается ли он в знаниях, 2-й - чувствует ли он влияние СМИ, 3-й - насколько понимает медиатехнологии.
Яна Татьянина
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