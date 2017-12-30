NASA планирует отправить миссию к Меркурию в следующем году

В NASA объявили о новой космической миссии под названием «Добро пожаловать в Ад». Зонд отправится в семилетнее путешествие к Меркурию.

Виктория Озерова

Восемь лет назад благодаря зонду Messenger удалось раскрыть несколько интересных фактов о Меркурии. Подтвердилось, что планета имеет магнитное поле и слишком мелкие заряженные частицы, слишком тонкие для создания настоящей атмосферы. В следующем году NASA планирует запустить новую миссию к данному небесному телу под названием «Добро пожаловать в Ад». Красноречивое название, между тем, точно отображает погоду на Меркурии. Так как планета одна из ближайших к Солнцу, то температура на ней достигает 350 градусов по Цельсию, а уровень радиации очень высок.Космический аппарат BepiColombo отправится к Меркурию уже в октябре следующего года. Если он сможет противостоять экстремальным условиям планеты, то к 2025 году ученым, возможно, удастся разгадать еще несколько тайн планеты.