Учёные: По потокам подземных вод можно предсказать будущее

Учёные: По потокам подземных вод можно предсказать будущееВчера, 16:03
Нейробиологи из Университета Глазго путём эксперимента доказали, что человеческий мозг способен предсказать будущее на бытовом уровне.
Специалисты США утверждают, что с помощью простого теста удастся предсказать успешность процедуры ЭКО. Ученые уверены, что новая методика позволит увеличить
Ученые из Канады сделали новое открытие, разработав уникальную методику превращения клеток крови в нейроны. Известно, что для этого они использовали