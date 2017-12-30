Учёные: По потокам подземных вод можно предсказать будущее

Специалисты из Мичиганского государственного университета заявили, что по потокам подземных вод можно предсказать, какое настоящее и будущее состояние экосистемы, если использовать уникальную методику, как сообщает «Версия Инфо».

В водоразделе ранее также делали трудоёмкий забор, однако он, по мнению экспертов, не да чёткую и объёмную картину того, что происходит с природой. Методика специалистов из Мичиганского государственного университета лучше потому, что берутся анализы из разных мест в разное время и при разной погоде. Это очень полезно, поскольку водоразделы расположены на очень большой территории, и на одном участке условия могут быть хорошие, а на втором – критические.

Методика позволит многое исследовать в плане получения знаний о планете и человечестве. В частности, даст понять, насколько вредны пестициды для грунта, используемые в сельском хозяйстве. Очень важно контролировать, какие вещества и бактерии есть в потоках подземных вод, что и даст сделать новая методика.

Ирина Летинская