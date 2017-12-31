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На спутнике Юпитера зафиксировали новый вид извержений

Сегодня, 01:30
На спутнике Юпитера Ио астрономы зафиксировали новый вид вулканических извержений. Ио еще называют луной газового гиганта. На этом небесном теле регистрируют самую высокую вулканическую активность в Солнечной системе.

На спутнике Юпитера зафиксировали новый вид извержений

 

Эксперты предположили, что среди сотен вулканов им удалось обнаружить новый вид мощных извержений. Такие выводы они сделали на основе данных, полученных еще в 1990-х. Расшифровать данные космического аппарата NASA – Galileo – удалось только сейчас. Устройство собирало информацию о газовом гиганте и его «подданных» с 1995 по 2003 год. 14 лет назад он сгорел в юпитерианской атмосфере, но перед этим успел прислать столько данных, что астрономы расшифровывают их по сей день. Сотрудница NASA Эшли Дэвис, изучая распределение минералов на поверхности луны Юпитера и морфологию облаков, охарактеризовала это как «очень короткое, изменчивое, мощное тепловое событие».

Дэвис и ее команда зафиксировали сигнал, мощность которого превосходила общий фон в четыре-десять раз, однако через минуту мощность резко уменьшилась. Сначала понижение составило 20%, а потом 75%. Через 23 минуты тепловой сигнал вновь оказался на фоновом уровне. Астрономы сравнили это с извержением вулкана стромболианского типа на Земле.

Несмотря на слабую интенсивность, выглядит этот процесс очень эффектно за счет разбрасываемых искр. Однако на Ио эти извержения сильнее многократно, ведь и сама луна Юпитера в диаметре всего 3,642 тысячи километров и похожа внешне на огромную пористую губку.
Дарья Светозарова
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