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| | Ученые рассказали о самых значимых астрономических событиях 2018 года

Ученые рассказали о самых значимых астрономических событиях 2018 года

Вчера, 15:10
Специалисты назвали самые интересные астрономические события следующего года. Первое из них произойдет уже 1 января.

Ученые рассказали о самых значимых астрономических событиях 2018 года

 

Любители понаблюдать за космическими объектами смогут заняться изучением неба уже с утра 1 января. Об этом СМИ сообщили ученые. По словам специалистов, в первый день года в небе можно будет увидеть Меркурий, даже не используя различных устройств. Для этого просто нужно будет встать раньше восхода Солнца. Следующее интересное событие произойдет 7 января – парад планет, при котором можно будет проследить за Марсом и Юпитером, а с 11 января еще и за Луной. В последний день первого месяца года произойдет полное Лунное затмение, понаблюдать за которым сможет любой землянин.

Последующие месяцы не так богаты на астрономические события: в феврале с Земли будет виден Меркурий, а в мае Венера. Также в конце июля Марс приблизится к нашей планете на рекордно малое расстояние, а в августе, октябре и декабре жители РФ смогут понаблюдать за метеоритными дождями.
Виктория Озерова
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