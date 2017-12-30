Ученые рассказали о самых значимых астрономических событиях 2018 года

Специалисты назвали самые интересные астрономические события следующего года. Первое из них произойдет уже 1 января.

Виктория Озерова

Любители понаблюдать за космическими объектами смогут заняться изучением неба уже с утра 1 января. Об этом СМИ сообщили ученые. По словам специалистов, в первый день года в небе можно будет увидеть Меркурий, даже не используя различных устройств. Для этого просто нужно будет встать раньше восхода Солнца. Следующее интересное событие произойдет 7 января – парад планет, при котором можно будет проследить за Марсом и Юпитером, а с 11 января еще и за Луной. В последний день первого месяца года произойдет полное Лунное затмение, понаблюдать за которым сможет любой землянин.Последующие месяцы не так богаты на астрономические события: в феврале с Земли будет виден Меркурий, а в мае Венера. Также в конце июля Марс приблизится к нашей планете на рекордно малое расстояние, а в августе, октябре и декабре жители РФ смогут понаблюдать за метеоритными дождями.