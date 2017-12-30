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| | "Общество плоской Земли" назвали средневековой глупости

"Общество плоской Земли" назвали средневековой глупости

Вчера, 23:30
В 2017 году набирает популярность "Общество плоской Земли". Несмотря на парадоксальность постулатов, к сообществу примыкают все больше участников. Среди них даже претендент на губернаторство в штате Калифорния (США). Вместе с тем ученые называют "Общество плоской Земли" средневековой глупостью, которая обрела второе рождение в уходящем году.

"Общество плоской Земли" назвали средневековой глупости

 

Специалисты недоумевают, как у сообщества появляются сторонники, ведь о том, что Земля имеет сферическую форму человечество узнало еще на заре новой эры от античных мыслителей. Даже католическая церковь согласилась, что Земля круглая. Галилей же пострадал за новую на то время "ересь" - он посмел оспорить геоцентрическую систему и заявил, что Земля вращается вокруг Солнца. Астрономы удивляются, ведь древние ученые не могли знать того, что доступно уже спустя полвека после полета в космос, а все равно сделали правильные расчеты и выводы.

Тем не менее, конспирологи из США активно внедряют теорию "плоской Земли". Это общество существует, как выяснилось, еще с 1956 года. По мнению сторонников дискообразности планеты, землян вводят в заблуждение, а Земля никогда не была шаром. Один из активистов Майк Хьюз, баллотировавшийся на пост губернатора Калифорнии, даже хотел полететь в космос на собственноручно сконструированной ракете. Разумеется, ему не дали разрешение. Хьюза это не расстроило – его целью был пиар. Зато теперь он утверждает, что разрешение ему не дали, так как боятся открыть правду.
Дарья Светозарова
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