В Японии разработали метод печати функциональных живых тканей

Японские исследователи разработали новые чернила, созданные на основе гелевой структуры с ферментом, который способен организовывать поперечные связи между фенильными группами полимера.

Александр Вест

Группа японских учёных в своём исследовании создали новый метод печати функциональных живых тканей, отличающийся высокой точностью. Новейшие биочернила позволяют в значительной степени расширить действенный диапазон клеток для печати на трёхмерном принтере. В научной работе специалисты указали, что их исследование может иметь достаточно большие перспективы в регенеративной сфере медицины.Новые биочернила обладают свойствами, позволяющими при создании сложных биологических структур сохранять форму у напечатанных на 3-D принтере клеток. Новый подход, который специалисты применили в своём исследовании, учёные задействовали с использованием катализатора-окислителя, который помогает фенильным группам полимеров организовывать поперечные связи с использованием специального фермента.