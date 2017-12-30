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| | В Японии разработали метод печати функциональных живых тканей

В Японии разработали метод печати функциональных живых тканей

Вчера, 22:20
Японские исследователи разработали новые чернила, созданные на основе гелевой структуры с ферментом, который способен организовывать поперечные связи между фенильными группами полимера.

В Японии разработали метод печати функциональных живых тканей

 

Группа японских учёных в своём исследовании создали новый метод печати функциональных живых тканей, отличающийся высокой точностью. Новейшие биочернила позволяют в значительной степени расширить действенный диапазон клеток для печати на трёхмерном принтере. В научной работе специалисты указали, что их исследование может иметь достаточно большие перспективы в регенеративной сфере медицины.

Новые биочернила обладают свойствами, позволяющими при создании сложных биологических структур сохранять форму у напечатанных на 3-D принтере клеток. Новый подход, который специалисты применили в своём исследовании, учёные задействовали с использованием катализатора-окислителя, который помогает фенильным группам полимеров организовывать поперечные связи с использованием специального фермента.
Александр Вест
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