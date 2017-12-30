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| | СМИ: На спутнике "Ангосат" имелась несовместимость оборудования

СМИ: На спутнике "Ангосат" имелась несовместимость оборудования

Сегодня, 13:54
СМИ рассказали о несовместимости оборудования на космическом спутнике "Ангосат". Из-за этого аппарат мог испытывать трудности со связью.

СМИ: На спутнике "Ангосат" имелась несовместимость оборудования

 

Спутник Анголы "Ангосат" запущенный на созданной в РФ ракете-носителе мог испытывать сложности со связью по причине несовместимости имеющихся стандартов техники на борту. "Ангосат" с успехом отправился в точку расположения на нестационарной орбите. После его запуска появились сложности по причине несостыковки регламентов производителей. Также отмечается, что спустя некоторое время экспертам удалось настроить связь.

Прежде российские СМИ передавали, что ракета "Зенит-2SB" с разгонным механизмом "Фрегат" с "Ангосатом" стартовала четыре дня назад с космодрома Байконур. На следующее утро от спутник начала приходить телеметрия, при раскрытии солнечных аккумуляторов она пропала.
Никита Готский
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