Советник Дональда Трампа Дэвид Гелнертер объявил, что американцы не были на Луне. Миссия «Аполлон» 1972 никогда не достигала поверхности спутника.

Виктория Озерова

Президент США Дональд Трамп распорядился возобновить полеты на Луну, но на этот раз провести там исследования, а также подготовиться к освоению Марса. По предположениям американских ученых, уже через пару лет к спутнику запустят необитаемую капсулу, а после 2021 года на Луне высадится экипаж. При этом ученые уточняют, что неуверенны в том, что полеты удастся осуществить. Данный факт свидетельствует о том, что американцы никогда не достигали поверхности Луны. Подтвердил это советник американского лидера Дэвид Гелнертер. Профессор заявил, что астронавты известной миссии никогда не приземлялись на Луне.Напомним, что три года назад было обнародовано подобное заявление Стэнли Кубрика: кинодеятель признался, что он лично снимал «высадки» американцев на Луне в павильоне.