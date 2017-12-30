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| | Ученые из России могут повысить урожайность пшеницы

Ученые из России могут повысить урожайность пшеницы

Сегодня, 12:51
Проекты ученых из России повысят урожайность пшеницы. Научной работой занимаются в РАН и иных ВУЗах страны.

Ученые из России могут повысить урожайность пшеницы

 

Исследование поможет найти новые сорта пшеницы, зерна которых не станут прорастать в колоске, и получать более высокие урожаи. Изучая гибрид пшеницы и пырея, растущие около двух лет, ученые выяснили, что такое соединение окажется плюсом, но пока не способное конкурировать с обычной пшеницей, так как подвержены предуборочному прорастанию.

Опыт ученых показал, что устойчивость с такому процессу связан с вариациями гена Vp-1. Российские эксперты клонировали ген у дикорастущих сородичей пшеницы и определяли его варианты у гибридов этих растений. В результате им удалось выделить ген ThVp-1d, если переносить который в пшеницу обычной процедурой селекции, то можно создать сорта пшеницы, пригодной к прорастанию, то есть, значительно повысить ее урожайность.
Никита Готский
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