СМИ: Жители Белогородской области страдают от визитов пришельцев

Жители сёл в Белогородской области пожаловались, что страдают от частых визитов пришельцев. Ни названий населённых пунктов, ни имён свидетелей не сообщается.

Яна Татьянина

Селяне в ужасе от НЛО и стараются не покидать домов, а если и выходить, то только днём. Один фермер признался, что работал в поле, когда у него перестала работать техника. После над мужчиной пролетел огромный инопланетный корабль, на корпусе которого сияли красные огни. Селянка, собиравшая в лесу ягоды, однажды увидела над лесом объект, испустивший яркий световой луч.Уфологи часто путают квадрокоптеры, аппараты для аэросъёмки, со свидетельствами инопланетного вторжения. Летом житель Ялты принял за НЛО беспилотник с красной подсветкой.