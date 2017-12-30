На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

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На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Скотт Уоринг рассказал о подробностях находки.

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

От Редактора

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Как правильно выбирать алкоголь?

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| | СМИ: Жители Белогородской области страдают от визитов пришельцев

СМИ: Жители Белогородской области страдают от визитов пришельцев

Сегодня, 12:43
Жители сёл в Белогородской области пожаловались, что страдают от частых визитов пришельцев. Ни названий населённых пунктов, ни имён свидетелей не сообщается.

СМИ: Жители Белогородской области страдают от визитов пришельцев

 

Селяне в ужасе от НЛО и стараются не покидать домов, а если и выходить, то только днём. Один фермер признался, что работал в поле, когда у него перестала работать техника. После над мужчиной пролетел огромный инопланетный корабль, на корпусе которого сияли красные огни. Селянка, собиравшая в лесу ягоды, однажды увидела над лесом объект, испустивший яркий световой луч.

Уфологи часто путают квадрокоптеры, аппараты для аэросъёмки, со свидетельствами инопланетного вторжения. Летом житель Ялты принял за НЛО беспилотник с красной подсветкой.
Яна Татьянина
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