Экипаж МКС поздравил Землю с наступающим Новым годом

В космосе Антон Шкаплеров скучает по Земле, по дому и близким, любуется закатами и звёздами. Однако дома мечтает о космосе - "настоящем чуде". Шкаплеров пожелал миру радости, удачи и космического здоровья.
Новый год - любимый праздник Александра Мисуркина, и самый желанный для многих землян. У космонавта 31 декабря связано со снегом, ёлкой, подарками, шампанским, ощущением счастья и новизны. Он поздравил землян с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья, чтобы близкие всегда были рядом, а споры, обиды и разногласия забылись. Космонавт хочет, чтобы Россия развивалась и процветала.