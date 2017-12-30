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| | Экипаж МКС поздравил Землю с наступающим Новым годом

Экипаж МКС поздравил Землю с наступающим Новым годом

Сегодня, 12:35
Космонавты-испытатели из экипажа 51 экспедиции на МКС поздравили Землю с наступающим Новым годом. Герои России Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин сняли видеообращение, опубликованное Роскосмосом.

Экипаж МКС поздравил Землю с наступающим Новым годом

 

В космосе Антон Шкаплеров скучает по Земле, по дому и близким, любуется закатами и звёздами. Однако дома мечтает о космосе - "настоящем чуде". Шкаплеров пожелал миру радости, удачи и космического здоровья.

Новый год - любимый праздник Александра Мисуркина, и самый желанный для многих землян. У космонавта 31 декабря связано со снегом, ёлкой, подарками, шампанским, ощущением счастья и новизны. Он поздравил землян с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья, чтобы близкие всегда были рядом, а споры, обиды и разногласия забылись. Космонавт хочет, чтобы Россия развивалась и процветала.


Отмечая Новый год, экипаж МКС пересечёт 15 поясов, и будет встречать праздник по каждому из них. Кроме россиян, на станции находятся астронавты NASA Марк Ванде, Джозеф Акаба и инженер Скотт Тингл, а также врач и астронавт Норишиге Канаи из JAXA.
Яна Татьянина
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