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| | Музыкант из Китая побывал в искаженной реальности

Музыкант из Китая побывал в искаженной реальности

Сегодня, 12:01
Житель Китая сумел побывать в параллельном мире и возвратиться обратно. Иное измерение существенно отличается от нашего.

Музыкант из Китая побывал в искаженной реальности

 

Мужчина шел к своему другу, с которым они вместе играют в музыкальной группе. Он является автором текстом для песен и в тот день направлялся к нему, дабы показать новые сочинения. В один момент перед ним появились две женщины с детскими колясками. У них были короткие и светлые волосы одинаковой длины, а лица являлись абсолютно пустыми, они не отражали каких-либо мыслей и эмоций.
 
 
Далее все будто остановилось на время. Люди и машины лишились собственных красок, мир стал черно-белым. Мужчина собрался заснять все это на камеру, но его гаджет не работал.

Парень не может объяснить происходящее, хоть прошло уже несколько месяцев. По его мнению, те женщины являлись роботами из внеземных миров, которые непонятным пока образом сумели вытолкнуть китайца в искаженную, совсем другую реальность.
Никита Готский
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