Музыкант из Китая побывал в искаженной реальности

Житель Китая сумел побывать в параллельном мире и возвратиться обратно. Иное измерение существенно отличается от нашего.

Далее все будто остановилось на время. Люди и машины лишились собственных красок, мир стал черно-белым. Мужчина собрался заснять все это на камеру, но его гаджет не работал.

Никита Готский

Мужчина шел к своему другу, с которым они вместе играют в музыкальной группе. Он является автором текстом для песен и в тот день направлялся к нему, дабы показать новые сочинения. В один момент перед ним появились две женщины с детскими колясками. У них были короткие и светлые волосы одинаковой длины, а лица являлись абсолютно пустыми, они не отражали каких-либо мыслей и эмоций.Парень не может объяснить происходящее, хоть прошло уже несколько месяцев. По его мнению, те женщины являлись роботами из внеземных миров, которые непонятным пока образом сумели вытолкнуть китайца в искаженную, совсем другую реальность.