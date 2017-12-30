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| | Роскосмос сообщил дату нового запуска с космодрома "Восточный"

Роскосмос сообщил дату нового запуска с космодрома "Восточный"

Сегодня, 11:49
Третий по счету запуск, который были вынуждены сдвинуть в заранее составленном графике из-за неудачного старта, состоявшегося 28 ноября текущего года, назначен на 1 февраля. Информация поступила от официального представителя пресс-службы ведомства.

Роскосмос сообщил дату нового запуска с космодрома "Восточный"

 

Согласно предоставленным сведениям, в указанный день с космодрома "Восточный" запустят ракету-носитель под названием «Союз 2.1а», с прикрепленными к ней спутниками «Канопус-В» №3 и №4. Эти космические аппараты рассчитаны на контроль и слежение за природными и техногенными ЧС.

В свою очередь, запуск данного летающего устройства должны были провести еще 22 декабря, однако неудача, постигшая 28 ноября ракету «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М», а также 18 космических аппаратов из других стран, изменила первоночальный план.
Пойда Анна
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