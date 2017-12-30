Ученые: Древние цивилизации контактировали с пришельцами

Так, одним из примером является крышка саркофага майя. По мнению археологов, это племя общалось с представителями внеземных цивилизаций. Они нашли небольшие каменные цилиндры, рисунки на которых являют собой инструкцию по полетам в космос. В них описываются действия летной команды от включения моторов до ориентирования пот звездам.На территории Египта найдены ряд старинных зодиакальных карт. По ним стало известно о жизненном цикле Сириуса, который составляет 1460 лет, а Венера и Марс обладают определенные фазами. древнее изображение космонавта удалось найти в Турции. В настоящее время оно сберегается в Стамбульском археологическом музее.В пределах Камчатки, в двух сотнях километров от деревни Тигиль, российские ученые увидели окаменелости с железными зубчатыми цилиндрами неизвестного устройства. По приблизительному подсчету, возраст находки составляет 400 миллионов лет.