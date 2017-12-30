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| | Ученые: Древние цивилизации контактировали с пришельцами

Ученые: Древние цивилизации контактировали с пришельцами

Сегодня, 08:43
Ученые рассказали о контактах древних цивилизаций с инопланетянами на Земле. Также они умели предсказывать будущее.
 
 

Ученые: Древние цивилизации контактировали с пришельцами

 

Так, одним из примером является крышка саркофага майя. По мнению археологов, это племя общалось с представителями внеземных цивилизаций. Они нашли небольшие каменные цилиндры, рисунки на которых являют собой инструкцию по полетам в космос. В них описываются действия летной команды от включения моторов до ориентирования пот звездам.

На территории Египта найдены ряд старинных зодиакальных карт. По ним стало известно о жизненном цикле Сириуса, который составляет 1460 лет, а Венера и Марс обладают определенные фазами. древнее изображение космонавта удалось найти в Турции. В настоящее время оно сберегается в Стамбульском археологическом музее.

В пределах Камчатки, в двух сотнях километров от деревни Тигиль, российские ученые увидели окаменелости с железными зубчатыми цилиндрами неизвестного устройства. По приблизительному подсчету, возраст находки составляет 400 миллионов лет.

Никита Готский
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