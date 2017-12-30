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| | Уфолог рассказал об исследованиях металла, полученного из НЛО

Уфолог рассказал об исследованиях металла, полученного из НЛО

Сегодня, 08:27
Уфолог Энтони Брагалия раскрыл всю правду о том, как из НЛО достали материал, имеющий уникальные физические свойства. На данный момент элемент хранится в помещении американского миллиардера.

Уфолог рассказал об исследованиях металла, полученного из НЛО

 

Правительство США изъяло для исследований уникальный объект, который являлся частью НЛО. В Лас-Вегасе данный металл был изучен и признан внеземным из-за отсутствия в составе частиц из таблицы Менделеева. Уфолог Брагалия запросил документы в соответствии с законом США о свободе информации и изучил структуру металла.

До сих пор не было предоставлено снимков материала, а также не изучен уникальный химический элемент в его составе. Как стало известно VladTime, уфолог намерен подать в суд, если правительство США откажется с ним сотрудничать. По предварительной информации, расследованием металла мог заниматься Пентагон. После этого часть НЛО передали в камеру хранения миллиардера из Лас-Вегаса. Он в свою очередь заплатил большие деньги и покрыл расходы ведомства США по изучению внеземной жизни.
Вещий Олег
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