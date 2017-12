«Внутренние весы» в организме: Установлена формула идеальных форм человека

Об этом сообщили исследователи из Гетеборгского университета.

В результате лабораторных исследований ученым удалось открыть невероятную особенность организма, которая ранее не была известна человечеству. Так группа экспертов во главе с Джоном-Оловом Янссоном провели эксперимент на мышах, прикрепив к их телу некие капсулы, создавая дополнительный вес для их тела. Наблюдая за поведением грызунов, исследователи зафиксировали, что животные стали употреблять меньше еды, регулируя свой рацион. Вместе с тем они начали терять жировую массу собственного тела. Однако поразительным оказался тот факт, что животные потеряли именно тот вес, который им имплантировали в виде капсул. Тогда ученые пришли к выводу о том, что в организме живых существ находится некие внутренние весы, которые регулируют вес. Как сообщает издательство Proceedings of the National Academy of Sciences: «Единственным известным гомеостатическим регулятором жировой массы является система лептина. Мы (авторы исследования) предположили, что существует второй гомеостат, регулирующий массу тела с воздействием на жировую массу. В этом исследовании ученые добавили и удалили весовые нагрузки с экспериментальными животными и измерили влияние на биологический вес тела. Результаты показывают, что существует гомеостат массы тела, который регулирует жировую массу независимо от лептина».

На сегодняшний день исследователи пришли к выводу, что большую часть элементов, которые отвечаю за внутренние весы организма, находятся в нижних конечностях. В частности, авторы исследования говорят о том, что речь идет о неком остеоците, который как сохраняет, так и уничтожает жировую массу. «Повышенная масса тела активирует датчик, зависящий от остеоцитов весовых костей. Это вызывает афферентный сигнал, который уменьшает массу тела. Эти данные демонстрируют отсутствие лептина самостоятельного гомеостата массы тела («gravitostat»), который регулирует жировую массу», сообщил автор исследования Джон-Олов Янссон.

Дыль Лилия

Исследования в данной области продолжаются. Ученые из Гетеборгского университета во главе с Джоном-Оловом Янссоном намерены изучить данный феномен и усовершенствовать формулу идеального веса человека.