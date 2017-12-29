Корабль Хана Соло из «Звездных войн» нашли на Луне

Уфологи обнаружили в одном из кратеров Луны удивительный объект, который внешне напоминает корабль героя саги «Звездные войны» Хана Соло – «Тысячелетний сокол». Фотоснимок странного объекта эксперты по инопланетянам и всему с ними связанному разместили в интернете, предоставив пользователям возможность выразить свою точку зрения по этому поводу.

Дарья Светозарова

До этого похожий корабль уфологи заметили на Марсе. В начале текущего года специалисты увидели на поверхности Красной планеты объект с идеальными формами. Специалисты по внеземной жизни предположили, что корабль инопланетян потерпел крушение и упал в марсианский кратер.Уфолог Скотт Уоринг различил на инопланетном судне следы от влаги и ветра, оставленные сотни лет назад. Специалист предположил, что судно потерпело крушение по неизвестным причинам. Также он выдвинул теорию о том, что марсианский «Тысячелетний сокол» и его лунный собрат могли быть кораблями одной расы, которая в древности бороздила Солнечную систему.