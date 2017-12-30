В Израиле археологи обнаружили прах римского легионера в старинном кухонном горшке

В Израиле Археологи из Управления древности во время раскопок древнего военного лагеря раскопали импровизированное древнее захоронение. В старинном кухонном горшке специалисты нашли прах римского легионера, который предположительно участвовал в подавлении восстания Бар-Кохбы.

Дарья Светозарова

На месте обнаружения пепла во втором-третьем веке нашей эры дислоцировался VI римский легион. Сам горшок был помещен в рукотворную пещеру. Помимо необычной погребальной урны ученые нашли там множество других артефактов. Археологи раскопали руины каменных строений. Предположительно, именно там находился штаб военного подразделения древних римлян, его казна и даже святилище. Соответствующий вывод специалисты сделали на основании того, что там был изображен его символ – орел на большом щите. Сама площадка размещалась посреди колонн.Ученые также отыскали там стеклянные изделия той эпохи, римские монеты и даже останки животных. Археологи полагают, что всех умерших солдат там сначала сжигали, а пепел потом помещали в специальные сосуды из глины.