Ученые обнаружили «регистратор» лишнего веса в мозге человека

Международная команда ученых обнаружила неизвестную до этого времени регуляторную массу тела. По словам ученых, сенсор лишних килограммам может быть взаимосвязан с малоподвижным образом жизни и с клетками скелета-остеоцитами.

Любовь Шевцова

Исследователи описали эксперимент, который проводили на крысах. Им предварительно понемногу увеличивали массу их тела, одной группе грызунов ввели капсулу которая составляет 15 процентов веса. Другой группе животных пустой имплант. Спустя две недели мышей взвесили. Как показало исследование, к окончанию указанного срока масса тела животных в обеих группах одинаковая. Крысы из первой группы похудели, сократив употребление пищи, и когда их лишили капсул, они снова опять начали набирать массу тела, и увеличили рацион.В изменении веса участвовал жировой запас крыс, но сигналы в мозг животных об увеличении веса поступают от клеток ткани. Для того, чтобы проверить предположение, ученые провели еще одно исследование с крысами с меньшим число остеоцитов. Позже выяснилось, у потяжелевших трансгердерных грызунов пропала инстинктивная масса тела. Подобный эффект можно заметить у людей которые ведут малоактивный образ жизни.