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| | Самое длинное за 100 лет лунное затмение произойдет в 2018 году

Самое длинное за 100 лет лунное затмение произойдет в 2018 году

Вчера, 15:10
Самое долгое и необычайно красивое лунное затмение столетия люди по всей планете смогут посмотреть в наступающем 2018 году. Феномен ожидают летом 27 июля, он будет длиться один час и 43 минуты.

Самое длинное за 100 лет лунное затмение произойдет в 2018 году

 

Представители Университета прикладной астрономии Русской академии наук, обещают, что в целом следующий год должен оказаться невероятно плодотворным на уникальные космические явления, наблюдать которые смогут жители на российской территории и СНГ.

Рекордное затмение луны станет самым удивительным за последнюю сотню лет. Начало его будет вечером 27 июня в восемь часов и 13 минут по Московскому времени, а его полная фаза станет видна с 22 часов 30 минут до одного часа и 14 минут.

Смотреть на лунное затмение столетия смогут жители всех регионов в стране, за исключением Дальнего Востока. Кроме этого в следующем году ожидают и другое астрономическое зрелище. Вблизи земли будут пролетать три ярких кометы,  так можно будет увидеть еще четыре, лунные затмения, но не такие сильные.

Обычно солнечные и лунные затмения бывают парными. Любое затмение возможно лишь при нахождении Солнца, Луны и Земли в одной плоскости и на одной линии, и за время, пока Луна делает пол-оборота вокруг Земли, то есть примерно за две недели, и если все три небесных тела остаются в одной плоскости и вновь попадают на одну линию, происходит парное затмение 
Любовь Шевцова
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