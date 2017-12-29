Астронавты на борту МКС смогут встретить Новый год 15 раз

Космонавты, находящиеся в данный момент на борту Международной космической станции, смогут отпраздновать встречу Нового 2018 года целых 15 раз подряд. Данное станет возможным благодаря пересечениям разных часовых поясов.

Александр Вест

В связи с тем, что в режиме полёта МКС будет пересекать один часовой пояс за другим, у астронавтов, находящихся на борту станции, будут все права, чтобы отметить пришествие Нового года 15 раз подряд. Согласно официальным подсчётам, совершённым специалистами в Центре управления полётами, «первый» Новый год экипаж МКС сможет отпраздновать уже в 16:26 по МСК, когда станция будет находиться над территорией Тихого океана между Новой Зеландией и Австралией. Вторая встреча данного праздника будет происходить на МКС уже в 18:00 по МСК, когда МКС окажется над Австралией.Последний 15 раз Новый год космонавты смогут встретить в 14:04 по МСК уже 1 января, когда согласно установленному плану полёта станция окажется непосредственно над акваторией Тихого океана.