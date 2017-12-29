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| | Биологическое и физическое старение похожи: Учёные разгадали секрет старости?

Биологическое и физическое старение похожи: Учёные разгадали секрет старости?

Вчера, 15:18
Специалисты в области биологии из Токийского университета заявили, что биологическое и физическое старение достаточно похожи. Они исследовали, как стареют раковые клетки через физические «возрастные» модели материала из стекла. Аналогия была установлена, когда изучали замедление того, как залечиваются повреждения в культуре клетки, учитывая годы. Характеристики того, как стареют физически кристаллические и аморфные материалы, хорошо известны и описаны математическим образом.
 

Биологическое и физическое старение похожи: Учёные разгадали секрет старости?

 

С другой стороны, вопрос с биологическими клетками и тканями не настолько ясен. Однако это можно сравнивать по биомеханическим свойствам. Физические модели дают возможность пояснить, как ведут себя живые ткани, основа которых – это медленная клеточная миграция. В частности, понятно, как возникают исчезают неоднородности, а также кооперативно ведут себя клетки. Из-за этого учёные заинтересовались, не получится ли описать биологическое старение математическими моделями физического.

Для этого использовали раковые клетки, посмотрев, как залечиваются разрезы. Оказалось, что происходит клеточная миграция в свободную ячейку, и получается срастание раны. Однако чем старше, тем это идёт медленнее. Был построен специальный агентный макет, который учитывал, как взаимодействуют отдельные клетки и внеклеточный матрикс. Согласно данному, происходит либо свободное перемещение, либо постепенная фиксация. Далее в ходе эксперимента оказалось, что разрезы залечиваются аналогично тому, как происходит релаксация в материале из стекла. Возраст одинаково влияет на временной отрезок устранения повреждений. Учёные из Токийского Университета отметили, что благодаря этому исследованию будет лучше понятно, как стареют клетки.

 

Между тем, важно не только разобраться в самом процессе, но и подумать о том, как воспрепятствовать появлению «возрастных» отличий. Одно из таких исследований провела команда специалистов из клиники Мэйо, а также Центра по изучению болезни Альцгеймера.

Биологическое и физическое старение похожи: Учёные разгадали секрет старости?

 

Эксперты отметили, что способ по воспрепятствованию старению довольно просто – быть физически активными. Благодаря такому дольше не наступает склероз, а также не происходит нарушение некоторых когнитивных функций. Специалисты порекомендовали пожилым людям уделять немного времени бегу или хотя бы быстрой ходьбе. На качество жизни такая нагрузка не сильно повлияет, зато тяжёлые «возрастные» заболевания придут гораздо позже.

Ирина Летинская
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