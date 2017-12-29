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| | Учёный поведал, как на процесс вращения Земли повлияли древние микробы

Учёный поведал, как на процесс вращения Земли повлияли древние микробы

Сегодня, 12:23
Американский учёный Калеб Шорф выдвинул теорию о том, что на процесс вращения нашей планеты могли оказать непосредственное влияние древние микроорганизмы, обитавшие на Земле миллионы лет назад.

Учёный поведал, как на процесс вращения Земли повлияли древние микробы

 

В своём исследовании Калеб выявил закономерность между скоростью вращения Земли и биосферой планеты. По его мнению, множество древнейших микробов участвовали в процессе нагрева воздуха в атмосфере Земли, что в свою очередь влияло на характер и скорость движения воздушных масс в пределах планеты. Учёный подчеркнул, что высокий уровень кислорода в атмосфере Земли также является заслугой множества разнообразных микробов, участвовавших в процессе создания атмосферы планеты многие миллионы лет назад. Астроном заметил, что на ранних этапах развития Земли планета вращалась заметно быстрее.

В свою очередь, Шорф также выразил уверенность в том, что его исследование нуждается в определённых доработках, а выводы, сделанные специалистам, по его мнению, пока ещё весьма предварительны.
Александр Вест
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