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| | Учёные: миллионы лун-изгоев могут существовать в Галактике

Учёные: миллионы лун-изгоев могут существовать в Галактике

Сегодня, 11:57
Астрономы из США в ходе своих исследований сумели выяснить, что в бесконечном пространстве космоса могут существовать многие миллионы лун, которые их планеты выбросили на самых первых этапах их развития.

Учёные: миллионы лун-изгоев могут существовать в Галактике

 

Американские учёные пояснили, их расчёты показали высокую вероятность того, что при взаимодействии планет друг с другом на начальных этапах своего развития луны данных планет могут изменять свою траекторию. Вследствие вероятных изменений из-за взаимодействия планет луны могут приобрести весьма нестабильную траекторию, что впоследствии «выбросит» их в блуждание по бескрайнему космосу. По расчётам астрономов, только от 10% до 20% лун остаются в качестве спутников для своих планет, остальная же масса небесных тел в свою очередь отправляется в блуждание по космосу, становясь независимыми «планетами», или же сталкиваясь с газовыми гигантами на своём пути.

Благодаря компьютерному моделированию американские астрономы выяснили, что около 90% всех лун уходят со своей первоначальной орбиты во время активного становления звёздных систем.
Александр Вест
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