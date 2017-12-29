Учёные: миллионы лун-изгоев могут существовать в Галактике

Американские учёные пояснили, их расчёты показали высокую вероятность того, что при взаимодействии планет друг с другом на начальных этапах своего развития луны данных планет могут изменять свою траекторию. Вследствие вероятных изменений из-за взаимодействия планет луны могут приобрести весьма нестабильную траекторию, что впоследствии «выбросит» их в блуждание по бескрайнему космосу. По расчётам астрономов, только от 10% до 20% лун остаются в качестве спутников для своих планет, остальная же масса небесных тел в свою очередь отправляется в блуждание по космосу, становясь независимыми «планетами», или же сталкиваясь с газовыми гигантами на своём пути.
Благодаря компьютерному моделированию американские астрономы выяснили, что около 90% всех лун уходят со своей первоначальной орбиты во время активного становления звёздных систем.