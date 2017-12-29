Учёные: миллионы лун-изгоев могут существовать в Галактике

Астрономы из США в ходе своих исследований сумели выяснить, что в бесконечном пространстве космоса могут существовать многие миллионы лун, которые их планеты выбросили на самых первых этапах их развития.

Александр Вест

Американские учёные пояснили, их расчёты показали высокую вероятность того, что при взаимодействии планет друг с другом на начальных этапах своего развития луны данных планет могут изменять свою траекторию. Вследствие вероятных изменений из-за взаимодействия планет луны могут приобрести весьма нестабильную траекторию, что впоследствии «выбросит» их в блуждание по бескрайнему космосу. По расчётам астрономов, только от 10% до 20% лун остаются в качестве спутников для своих планет, остальная же масса небесных тел в свою очередь отправляется в блуждание по космосу, становясь независимыми «планетами», или же сталкиваясь с газовыми гигантами на своём пути.Благодаря компьютерному моделированию американские астрономы выяснили, что около 90% всех лун уходят со своей первоначальной орбиты во время активного становления звёздных систем.