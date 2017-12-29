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| | Житель Норильска соорудил НЛО и запустил его во дворе жилого дома

Житель Норильска соорудил НЛО и запустил его во дворе жилого дома

Сегодня, 10:38
В Норильске местный умелец Евгений Романов собственноручно сделал конструкцию из стекловолокна и светодиодной ленты в форме шара. Мужчина со своим товарищем запустил изделие во дворе жилого дома.

Житель Норильска соорудил НЛО и запустил его во дворе жилого дома

 

Устройство в виде шара светится в темноте. Конструкцию сделали на базе миниквадрокоптера ZMR250. Сооруженный объект способен летать над улицами города в течение трех минут. Время нахождения в воздухе небольшое, местные Кулибины хотели его увеличить, но не получилось, так как аппарат потребляет аж шесть Ампер тока. Тестирование устройства прошло успешно, он поднялся в воздух, сделал круг по двору жилого массива и удачно приземлился. Создатели аппарата говорят, что люди начнут говорить о НЛО, когда увидят данную конструкцию.


В Сети активно комментируют информацию о неопознанном летающем объекте в Норильске. Ролик с самодельным НЛО опубликовали на видеохостинге YouTube. Пользователи вспомнили, что в прошлом году подобное изделие появилось на концерте британской рок-группы Muse, только шары там были в несколько раз больше.
Домбровский Сергей
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