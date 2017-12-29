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| | Ученые: грубость мальчиков и подросток зависит от строения мозга

Ученые: грубость мальчиков и подросток зависит от строения мозга

Сегодня, 11:44
Швейцарские ученые провели исследования в области строения мозга детей и подростков. Как оказалось, причинной детской агрессии и апатии, стали особенности структуры мозга.

Ученые: грубость мальчиков и подросток зависит от строения мозга

 

Исследователи в Базельском университете провели исследования об эмоциональных различиях детей и подростков. Целью эксперимента стало желание узнать причину агрессивности детей.

В исследовании взяли участие 189 мальчиков и девочек. У многих из них были проблемы с эмпатией и умением контролировать свои эмоции. Изначально, существовало мнение, что на подобные черты характера детей влияют только психические отклонения.

После всех этапов эксперимента, ученые пришли к новому выводу. Они заметили совпадение, что у детей мальчиков и парней, которые слишком явно выражали агрессивность и апатию, была увеличена часть мозга, отвечающая за распознавание эмоций и эмпатию. У девочек подобных зависимостей обнаружено не было.

Ученые дальше проводят исследования, пытаясь понять причину такой связи.
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