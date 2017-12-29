Жизнь на Марсе существует: Пришельцы скрываются под поверхностью Красной планеты

Об этом сообщил Джозеф Михайльски.

Марс является вполне пригодной для жизни планетой, однако главным фактором, который не позволяет пришельцам существовать на его поверхности, является радиация. Так, исследователи считают, что Красная планета давно может быть заселена, возможно, даже разумными организмами. Согласно данным, собранным еще первым марсоходом в 2007 году, на небесном теле существует вода, и даже гидротермальная активность. Однако в свете влияния солнечного ветра и сильно разреженной атмосферы, существовать живые организмы на поверхности Марса не могут. Именно тогда среди мировых умов впервые была озвучена мысль по поводу того, что марсиане могут жить внутри планеты. Основным аргументом в данной теории является то, что поверхность Красной планеты может являться идеальным фильтром, который буквально на 100% поглощает всю космическую радиацию.

Как пишет научный журнал Nature Geoscience, «немногие следы геологических артефактов Земли сохранились со времен появления жизни более 3800 миллионов лет назад. Следовательно, то, что мало нам известно о абиогенезе - происхождении жизни на Земле, основано прежде всего на лабораторных экспериментах и теории». Таким образом, группа ученых во главе с Джозефом Михайльски считают, что моменты зарождения жизни на Земле и Марсе имеют сходные черты. Некие фотосинтетические биомассы, которые 2,5 миллионов лет назад существовали на Земле, сейчас могут зарождаться на Красной планете. Марс является бомбардированным солнечной и космической радиацией, а также высокой энергией небесным телом, потому для того, чтобы узнать правду об обитаемости Красной планеты необходимо провести дополнительные исследования, сообщил Джозеф Михайльски.

Дыль Лилия

Ранее стало известно, что на поверхности Красной планеты находится кипящий океан, который скрыт под твердой породой. Днем и ночью температура воды в данном водоеме колеблется от +35 до – 153 градусов. Стоит отметить, что различия в атмосферной структуре Красной и Голубой планет влияют на фактор кипения воды в земных и марсианских условиях. Так, на соседнем небесном теле вода закипает при 0 градусов. Специалисты из NASA считают, что именно этот водоем значительно влияет на рельеф Марса.