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| | Ученые нашли способ «обмана» процессов старения

Ученые нашли способ «обмана» процессов старения

Вчера, 21:45
Ученые из клиники Мэйо, а также сотрудники Центра исследования болезни Альцгеймера, сообщили про способ замедления старения. По мнению исследователей, оставаться долго молодым смогут помочь ежедневные физические упражнения.

Ученые нашли способ «обмана» процессов старения

 

Исследователи из США рассказали, как замедлить старение и сохранить нормальную работу мозга на долгое время. Как выяснилось, когнитивные способности людей пожилого возраста значительно улучшает регулярное выполнение физических упражнений. Кроме того, физическая активность останавливает развитие многих психологических заболеваний, характерных для старческого возрасте, в числе которых и болезнь Альцгеймера.

Даже при выявленных нарушениях в работе мозга и ухудшении памяти 150 минут физической активности в неделю могут изменить динамику развития осложнений в сторону из замедления. Ученые предлагают в качестве физической нагрузки около 30 минут быстрой ходьбы ежедневно или по 50 минут три раза в неделю.
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