Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место»

Учёные из Наньянского технологического университета создали миниатюрный пластырь, который способен доставить лекарства от ожирения именно туда, куда нужно.





Как стало известно журналистам «ВладТайм», весь «магический» процесс исцеления должен происходить благодаря миниатюрному пластырю. Он содержит множество маленьких иголочек, которые тоньше человеческого волоса. Эти иголочки будут содержать один из двух препаратов, который доставят под кожу. Время приёма препарата составляется около двух минут, но этот способ в разы дешевле и практичнее существующих лекарств. Кроме того, риск проявления побочных эффектов равен почти нулю в сравнении с пероральными или инъекционными препаратами.Если говорить о самих медикаментах, то они называются ADRB3 и тереоидный гормон Т3. На самом деле, это не лекарства, а белок и гормон. Их задача заключается в преобразовании белой жировой ткани в бурую, которая есть у человека в достаточном количестве при рождении, но уменьшается с возрастом. Испытания на лабораторных грызунах, живущих на высококалорийной диете, показали отличные результаты: задуманные биологические процессы активизировались, уровень жирных кислот и холестерина в крови уменьшился. За 4 недели мыши потеряли 30% жировой массы.Несмотря на успешность экспериментов, учёные заявляют, что для полного исследования пластыря и получения необходимых документов потребуется около 10 лет.