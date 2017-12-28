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| | Учёные: Марсиан можно найти под землёй

Учёные: Марсиан можно найти под землёй

Вчера, 21:00
Учёные сделали предположение, что из-за неподходящих условий поверхности Красного Гиганта, вся разумная жизнь, как и жизнь в принципе, может находиться на Марсе глубоко под землёй.

Учёные: Марсиан можно найти под землёй

 

Согласно данным зафиксированным ещё 10 лет назад одним из первых марсоходов, вода и гидротермальная активность на поверхности планеты есть, а это означает, что на ней может быть и жизнь. Однако тех самых «марсиан» стоит искать отнюдь не на поверхности планеты, потому что из-за разреженности атмосферы, на поверхность Марса попадает слишком много радиации. В таких условиях не выжила бы ни одна разумная жизнь.

Но вот глубоко под землёй, возможно, есть живая активность и даже разумная цивилизация. Потому что условия под землёй могут быть куда благоприятнее, а минеральная порода Марса может отфильтровывать верхнюю радиацию почти на 100%, давая возможность зародиться жизни внутри.
Валерия Голицына
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