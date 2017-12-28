В Москве во время новогодних праздников можно будет увидеть сильный звездопад

Столичные жители будут иметь возможность пронаблюдать за сильным звездопадом ночью с 3 на 4 число следующего месяца. В новогодние праздники жители Москвы получат возможность наблюдать падение звезд, если тому не помешает свет от фейерверков.

Как сообщили российские ученые, скоро в космосе будет пролетать сильнейший метеорный поток, который называется Квадрантида. Увидеть его можно каждый год. Жители России и Москвы также смогут увидеть это явление. Пик активности потока начинается примерно 28 декабря. Завершает свой обозримый полет Квадрантида 12 января. В этот раз, яркий поток метеоров будет виден из Земли ночью 3 на 4 января.Поток Квадрантиды очень активный, и один из самых ярких, которых можно заметить с Земли. В пиковые часы будет видно более 120 комет в час. Начнется небесное зрелище примерно в 23:00. Наслаждаться ним можно будет до 4 часов утра.Главной проблемой, которая может помешать жителям наблюдать за кометами – погодные условия и Луна. Ученые надеются, что нужная ночь выдастся безоблачной. Также Луна может помешать лицезреть космическое явление. Именно на этот день выпадает пик яркости спутника Земли.