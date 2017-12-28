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| | Ученые нашли центр никотиновой зависимости в мозге

Ученые нашли центр никотиновой зависимости в мозге

Вчера, 20:55
Ученые из Китая и США зафиксировали изменения в структуре клеток головного мозга в связи с курением. По мнению специалистов, никотин способен оказывать влияние на выработку «гормона радости».

Ученые нашли центр никотиновой зависимости в мозге

 

В научной работе исследователей из США и Китая сообщается, что из-за воздействия никотина активируются рецепторы в мозге, которые могут выделять «гормон радости». Объектом исследования стали лабораторные мыши, которых в течении шести недель поили водой, содержащую никотин.

В части среднего мозга мышей в связи с употреблением никотина найдены нейроны, изменившие свою функцию. Именно эти клетки в пузырчатом ядре, названные учеными Amigo1, и провоцируют зависимость из-за нарушения связи между мозговыми структурами.

Последующие эксперименты показали то, что при приглушении Amigo1, зависимость от никотина исчезла. Исследователи собираются проверить актуальность данного открытия по отношению к человеческому мозгу, однако для этого нужно проследить его реакцию на никотин.
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