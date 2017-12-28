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| | Ученые: В космосе находятся миллионы обитаемых лун

Ученые: В космосе находятся миллионы обитаемых лун

Вчера, 20:45
Ученые из Корнельского университета в США проводили масштабные исследования. В результате они заявили, что в космосе могут находиться миллионы лун, часть из них должна быть обитаема.

Ученые: В космосе находятся миллионы обитаемых лун

 

По мнению астрономов, на этих космических телах в прошлом находились живые существа. Доказать это специалисты не могут, так как нынешний уровень развития техники не позволяет это сделать. По словам астрофизиков, на одну звезду приходится порядка 100 естественных спутников. При этом не каждая луна привязана к светилу, некоторые двигаются по орбите, а большинство перемещаются по собственной траектории.

Инженеры разработали компьютерную модель стандартной космической системы. Это позволило им наблюдать за процессом развития звезд. Порядка 90% спутников пропадают во время рождения новой планеты. Всего десятая часть от общего количества остается привязанной к светилу. Остальные луны выбрасываются в междузвездное пространство и перемещаются там. По мнению ученых, в космосе множество еще неизвестных человечеству спутников, возможно, на некоторых из них существует жизнь.
Домбровский Сергей
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