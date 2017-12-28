Раскрыто предназначение посланий землян к внеземным цивилизациям

Люди узнали о смысле посланий, которые ученые отправляют инопланетным цивилизациям на протяжении нескольких десятков лет.

Представитель организации METI, которая занимается налаживанием контакта с внеземными живыми организмами, рассказал о смысле и предназначении подобных посланий.Главная цель отправления сигналов в космос – наладить связь с инопланетянами. Установить контакты будет очень сложно, так как вряд ли внеземные существа могут знать языки, которыми общается человечество. Для начала нужно будет найти какие то общие интересы, и исходя из этого развивать общение.Организация занялась подобной работой, так как считает, что нужно сделать первый шаг именно людям. Другие жители Вселенной могут не знать о существовании жизни на Земле. Вероятно, что ученые других цивилизаций, тоже занимаются исследованием космоса, и когда-нибудь они получат сигнал и также попытаются выйти на связь с землянами.