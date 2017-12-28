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| | Раскрыто предназначение посланий землян к внеземным цивилизациям

Раскрыто предназначение посланий землян к внеземным цивилизациям

Вчера, 20:08
Люди узнали о смысле посланий, которые ученые отправляют инопланетным цивилизациям на протяжении нескольких десятков лет.

Раскрыто предназначение посланий землян к внеземным цивилизациям

 

Представитель организации METI, которая занимается налаживанием контакта с внеземными живыми организмами, рассказал о смысле и предназначении подобных посланий.

Главная цель отправления сигналов в космос – наладить связь с инопланетянами. Установить контакты будет очень сложно, так как вряд ли внеземные существа могут знать языки, которыми общается человечество. Для начала нужно будет найти какие то общие интересы, и исходя из этого развивать общение.

Организация занялась подобной работой, так как считает, что нужно сделать первый шаг именно людям. Другие жители Вселенной могут не знать о существовании жизни на Земле. Вероятно, что ученые других цивилизаций, тоже занимаются исследованием космоса, и когда-нибудь они получат сигнал и также попытаются выйти на связь с землянами.
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