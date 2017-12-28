Швейцарцы первыми из землян отправили шаурму в космос

Работники сети ресторанов AYVERDI’S в Швейцарии в честь открытия нового кафе отправили в космос шаурму со своим фирменным блюдом на метеорологическом спутнике. Камеры запечатлели процесс полета шавермы на аппарате.

Домбровский Сергей

Ролик выложили на видеохостинге YouTube. Ближневосточное блюдо из лаваша и рубленого мяса поднялось на высоту 37 километров над Землей. В процессе полета шаурма замерзла, а затем оттаяла. Сотрудники AYVERDI’S решили запустить шаверму в космос потому, что помещение, где располагается новое кафе, по внешнему виду напоминает ракету. Все началось с шутки, коллеги посмеялись над задумкой и разошлись.Затем руководителям сети ресторанов показалась эта идея вполне приемлемой. С помощью подобной акции можно привлечь внимание значительного количества людей и сделать организации отличную рекламу. В итоге сотрудники кафе воплотили идею в жизнь и не жалеют о содеянном. Ранее никто из жителей нашей планеты не запускал шаверму в космос, первыми это сделали швейцарцы.