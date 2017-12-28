Искусственный интеллект будет варить пиво: Что придумали Carlsberg и Microsoft

Искусственный интеллект станет искусным пивоваром?

"Пивной отпечаток пальца" - именно так решили назвать свой новый замысел корпорация Microsoft и известнейшая датская пивоварня Carlsberg для внедрения и разработки новых уникальных сортов слабоалкогольного напитка и усовершенствования контроля качества над ним. Главный руководитель исследовательской лаборатории Йохен Форстер сообщил, что разработки с помощью искусственного интеллекта способствуют сокращению времени и уменьшить издержки на производство современных сортов пива. Форестер уточнил, что для того, чтобы пройти все этапы разработки, должно пройти от 8 месяцев до года. Однако, если для проведения всех необходимых анализов использовать датчики, а не кропотливую работу пивоваров, то этот процесс можно значительно ускорить.

Корпорация Microsoft привлечена в этот проект для того, чтоб разъяснять полученные данные и разработать удобный интерфейс для просмотра полученных результатов. В задуманную программу планируется вложить около 4 млн долларов самой датской компанией Carlsberg и около 1.5 млн долларов предоставит государственный фонд Дании. Заметим, что компания Carlsberg была основана ещё в 1847 году и на сегодняшний день входит в четвёрку лидеров по величине изготовления пива в мире. Известно, что и в России Carlsberg имеет широкую популярность имея 38% сбыта от всей производимой продукции. Хотя лидером по потреблению этой марки слабоалкогольного напитка остаётся Непал и Азербайджан.

Такого рода инновации помогут усовершенствовать процессы в пищевой отрасли, фармацевтической и добиться более точных анализов в экологической сфере, так как высокотехнологичные умные сенсоры будут в состоянии с лёгкостью и сверх точностью определять состав почвы, воздуха и воды. Искусственные нейронные сети могут использоваться в качестве клинических систем для решения различных задач в медицине начиная от высокоточного сканирования снимков сделанных обыкновенной компьютерной томографией, заканчивая созданием лекарств и человекоподобных пациентов как материал для клинического обучения.



