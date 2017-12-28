Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети

Группе любителей потусторонних явлений из Cambridge Ghost Hunters удалось записать голос «из того мира» в одной из самых популярных среди охотников за привидениями церквей.

Чубарова Елизавета

Как рассказал британским СМИ участник группы Крейг Джонс, история церкви Святой Марии, которая сейчас известна как Cold Christmas Church, окутана тайнами. Источники говорят о том, что в церкви в 1700-е годы жило много детей, которые умирали от холода примерно в канун Рождества. Также в подвалах этой церкви проводились обряды поклонения Сатане, ведьминские ритуалы и общение с духами.Группа со своим профессиональным оборудованием добралась до места назначения к ночи. Они какое-то время писали звук и видео, как делают это всегда. Внезапно они услышали среди белого шума потусторонние голоса, которые говорили: «Выпусти меня», или на языке оригинала «Let me out». Когда исследователи собирались уходить, они услышали, будто кто-то бросил в них камень. «Звук был похож на булыжник в половину размера футбольного мяча, - рассказывает член группы, - но вокруг нас ничего не было». В прессе было много свидетельств о том, что тела детей не были захоронены. Исследователи надеются однажды разгадать тайну церкви и восстановить справедливость по отношению к замученным ребятам.