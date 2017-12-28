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| | Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети

Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети

Вчера, 19:42
Группе любителей потусторонних явлений из Cambridge Ghost Hunters удалось записать голос «из того мира» в одной из самых популярных среди охотников за привидениями церквей.

Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети

 

Как рассказал британским СМИ участник группы Крейг Джонс, история церкви Святой Марии, которая сейчас известна как Cold Christmas Church, окутана тайнами. Источники говорят о том, что в церкви в 1700-е годы жило много детей, которые умирали от холода примерно в канун Рождества. Также в подвалах этой церкви проводились обряды поклонения Сатане, ведьминские ритуалы и общение с духами.

Группа со своим профессиональным оборудованием добралась до места назначения к ночи. Они какое-то время писали звук и видео, как делают это всегда. Внезапно они услышали среди белого шума потусторонние голоса, которые говорили: «Выпусти меня», или на языке оригинала «Let me out». Когда исследователи собирались уходить, они услышали, будто кто-то бросил в них камень. «Звук был похож на булыжник в половину размера футбольного мяча, - рассказывает член группы, - но вокруг нас ничего не было». В прессе было много свидетельств о том, что тела детей не были захоронены. Исследователи надеются однажды разгадать тайну церкви и восстановить справедливость по отношению к замученным ребятам.
Чубарова Елизавета
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