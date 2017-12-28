Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети

Как рассказал британским СМИ участник группы Крейг Джонс, история церкви Святой Марии, которая сейчас известна как Cold Christmas Church, окутана тайнами. Источники говорят о том, что в церкви в 1700-е годы жило много детей, которые умирали от холода примерно в канун Рождества. Также в подвалах этой церкви проводились обряды поклонения Сатане, ведьминские ритуалы и общение с духами.
Группа со своим профессиональным оборудованием добралась до места назначения к ночи. Они какое-то время писали звук и видео, как делают это всегда. Внезапно они услышали среди белого шума потусторонние голоса, которые говорили: «Выпусти меня», или на языке оригинала «Let me out». Когда исследователи собирались уходить, они услышали, будто кто-то бросил в них камень. «Звук был похож на булыжник в половину размера футбольного мяча, - рассказывает член группы, - но вокруг нас ничего не было». В прессе было много свидетельств о том, что тела детей не были захоронены. Исследователи надеются однажды разгадать тайну церкви и восстановить справедливость по отношению к замученным ребятам.