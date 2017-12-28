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| | В Сочи леопарда Викторию выпустили на свободу

В Сочи леопарда Викторию выпустили на свободу

Вчера, 19:35
В Сочи, в центре, который занимается восстановлением популяции переднеазиатского леопарда, после «переаттестации» на страх перед человеком, вновь выпустили самку леопарда Викторию.

В Сочи леопарда Викторию выпустили на свободу

 

Еще в июле 2016 года, на просторы горы Ахцархва были выпущены три леопарда: Виктория, Килли и Ахун. Однако самка повадилась наведываться в одну из горных деревень и воровать у местных жителей кур и мелкую скотину. После заметного сокращения популяции домашних животных, жители поставили ловушку, в которую Виктория попалась. Однако страшной трагедии удалось избежать и самку леопарда вернули в реабилитационный центр. Там дикая кошка вновь прошла «переаттестацию» на страх перед человеком и человеческими селениями и даже улучшила свои показатели в 10 раз.

После такой успешной «сдачи экзаменов» Виктория была готова воссоединиться со своими сородичами. И сегодня, с помощью вертолёта, самку леопарда высадили на одном из хребтов горы Ахцархва и выпустили в безграничные владения для самостоятельной жизни. Сотрудники центра уверены, что леопард прекрасно переживёт зиму, ведь популяция мелких животных и грызунов здесь очень развита и Виктория не погибнет с голоду.
Валерия Голицына
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