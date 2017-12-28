Число беременных, употребляющих марихуану, выросло вдвое

В штате Калифорния по последним статистическим данным число молодых беременных девушек, которые употребляют марихуану во время вынашивания ребёнка, выросло вдвое.

Валерия Голицына

Связан такой резкий рост интереса к лёгкому наркотику с тем, что в этом году местные власти легализировали лекарственную марихуану и теперь она имеется в свободном доступе. Однако, если ранее число употребляющих женщин в положении не достигало и 11%, то теперь их немногим более 22%. И такие показатели продолжают расти.Однако медики и специалисты утверждают, что регулярное употребление марихуаны приносит организму куда меньше вреда, чем употребление любого алкоголя и тем более – курение табака. А вот о том, как курение даже самых лёгких наркотиков сказывается на состоянии беременных женщин и их детей, специалисты умалчивают.