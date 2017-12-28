Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

Мнения

Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

О новом варианте лечить ВИЧ.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе
| | Число беременных, употребляющих марихуану, выросло вдвое

Число беременных, употребляющих марихуану, выросло вдвое

Вчера, 19:40
В штате Калифорния по последним статистическим данным число молодых беременных девушек, которые употребляют марихуану во время вынашивания ребёнка, выросло вдвое.

Число беременных, употребляющих марихуану, выросло вдвое

 

Связан такой резкий рост интереса к лёгкому наркотику с тем, что в этом году местные власти легализировали лекарственную марихуану и теперь она имеется в свободном доступе. Однако, если ранее число употребляющих женщин в положении не достигало и 11%, то теперь их немногим более 22%. И такие показатели продолжают расти.

Однако медики и специалисты утверждают, что регулярное употребление марихуаны приносит организму куда меньше вреда, чем употребление любого алкоголя и тем более – курение табака. А вот о том, как курение даже самых лёгких наркотиков сказывается на состоянии беременных женщин и их детей, специалисты умалчивают.
Валерия Голицына
Новости по теме
Ученые изучили влияние марихуаны на беременных женщин
Ученые изучили влияние марихуаны на беременных женщин

Научные специалисты из университета Медицинской школы в Сент-Луисе доказали, что курение марихуаны во время беременности не вызывает преждевременные роды и не

В Латвии умерло рекордное число беременных женщин
В Латвии умерло рекордное число беременных женщин

В Латвии зафиксированы рекордные показатели смертности среди беременных женщин, а именно, 12. Последний раз такое количество рожениц погибало 10 лет назад.

Ученые: Курение марихуаны вызывает наркотическую зависимость
Ученые: Курение марихуаны вызывает наркотическую зависимость

Ученые смогли доказать, что употребление марихуаны вызывает наркотическую зависимость. Споры о вредности данного растения идут достаточно долго и некоторые

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости