Carlsberg использует искусственный интеллект для создания новых сортов пива

Датская компания Carlsberg, американская корпорация Microsoft и два исследовательских института начали разрабатывать искусственный интеллект (ИИ), который используют для создания новых сортов пива.

Домбровский Сергей

Благодаря новым технологическим разработкам организации планируют сократить время на производство оригинальных видов пенного напитка. Сейчас на разработку нового сорта пива затрачивается до двух лет. С помощью ИИ можно уменьшить этот срок до полугода. При самых пессимистических прогнозах специалисты затратят на создание новых видов пива не более полутора лет. По словам ученых это огромное преимущество.Для создания пива специалисты проверяют на наличие загрязняющих веществ почву и воду. При нынешних технологиях это занимает много времени. ИИ поможет существенно снизить затраты сил при проведении подобных исследований. По мнению ученых, если у компании Carlsberg получится реализовать свою задумку, то данную технологию можно будет применять при производстве продуктов питания и медицинских препаратов.