31 января 2018 года в небе появится необычная "Кровавая Луна"

Обычно полнолуние происходит каждые 29 дней, с небольшими отклонениями. Однако в следующем месяце на небе можно будет увидеть «Super Blue Blood Moon» - огромную Луну кроваво-красного цвета.

Суперлуние – это момент, когда Луна находится в точке орбиты, ближайшей к Земле – «перигее». В 2018 году луна будет особенно близко к Земле, из-за чего будет казаться на 14% больше, чем во время обычного полнолуния.Такое суперлуние стало возможным из-за совпадения цикла вращения земли вокруг своей оси и цикла вращения Луны вокруг Земли. На самом деле, в январе нас ждет целых два полнолуния – одно обычное, а второе – суперлуние «голубой луны».Одновременно случится еще одно редкое астрономическое совпадение: «кровавая Луна», что означает лунное затмение. Оно случается тогда, когда Луна, Солнце и Земля выстраиваются друг за другом. Это случается только в полнолуния, и то не в каждое.Таким образом, совпадение сразу нескольких астрономических явлений подарит людям возможность увидеть «Кровавую Голубую Суперлуну», которая является очень редкой.