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| | Ученые сравнили биологическое и физическое старение

Ученые сравнили биологическое и физическое старение

Вчера, 17:57
Группа специалистов из Токийского университета провела исследование замедления механизмов заживления повреждений в клеточной культуре с возрастом. В ходе экспериментов ученые обнаружили, что биологическое и физическое старение имеют много схожестей.

Ученые сравнили биологическое и физическое старение

 

Японские биологи заявили, что механизм изменений раковых клеток с возрастом можно описать при помощи модели физического старения. Процесс изменений в кристаллических и аморфных веществах изучен довольно подробно и описан с использованием математических формул, используя которые можно пояснить некоторые функции живых тканей. К такому выводу ученые пришли в ходе изучения замедления процессов заживления. В связи с этим ученые предложили описать модель биологического старения раковых клеток при помощи физического.

В ходе проведения тестов биологам удалось доказать, что процесс заживления разрезов в живых тканях полностью совпадает с релаксацией в стеклообразных материалах.
Виктория Озерова
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