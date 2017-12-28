Ученые сравнили биологическое и физическое старение

Группа специалистов из Токийского университета провела исследование замедления механизмов заживления повреждений в клеточной культуре с возрастом. В ходе экспериментов ученые обнаружили, что биологическое и физическое старение имеют много схожестей.

Виктория Озерова

Японские биологи заявили, что механизм изменений раковых клеток с возрастом можно описать при помощи модели физического старения. Процесс изменений в кристаллических и аморфных веществах изучен довольно подробно и описан с использованием математических формул, используя которые можно пояснить некоторые функции живых тканей. К такому выводу ученые пришли в ходе изучения замедления процессов заживления. В связи с этим ученые предложили описать модель биологического старения раковых клеток при помощи физического.В ходе проведения тестов биологам удалось доказать, что процесс заживления разрезов в живых тканях полностью совпадает с релаксацией в стеклообразных материалах.