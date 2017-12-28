Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

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Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

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| | Названы самые перспективные технические новинки 2018 года

Названы самые перспективные технические новинки 2018 года

Вчера, 17:30
Прогресс не стоит на месте, и «технократы» постоянно следят за развитием технологий. Они выделили несколько самых многообещающих технических новинок, которые можно будет увидеть уже в 2018 году.

Названы самые перспективные технические новинки 2018 года

 

Автомобили, которые водят сами себя – это тема, которая обсуждается уже довольно давно, но в 2018 разработки наконец-то воплотятся во что-то конкретное. Во-первых, Waymo запустит «самоходное» такси в пригороде Феникса. Во-вторых – компания «Tesla» Илона Маска готовится к пробному запуску машины на созданном ими автопилоте из Калифорнии в Нью-Йорк. Если все удастся, это станет началом очень больших изменений в экономике и жизненном укладе.

Дополненная реальность – это попытка взять лучшее из идеи виртуальной реальности и перенести в реальный мир, не заставляя пользователя «выпадать» из него. Настоящим прорывом стала интеграция дополненной реальности в смартфоны: множество игр и программ, построенных на базе этой технологии, уже есть в AppStore. Однако на данный момент это всего лишь «пробы пера», и до тех пор, когда дополненная реальность станет полноценно и масштабно использоваться, пройдет еще очень много времени.

Есть и такое изобретение, которое не только развлекает, но может спасать жизни: «умные часы», запрограммированные для медицинских целей. Уже сейчас для Apple Watch написано несколько приложений, которые измеряют пульс и другие показатели организма, а также могут сообщать об опасности в случае критических значений этих показателей.
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