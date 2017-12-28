Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

Мнения

Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

О новом варианте лечить ВИЧ.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе
| | Ученые уменьшили робота до размеров батарейки

Ученые уменьшили робота до размеров батарейки

Вчера, 17:42
Инженеры из Израиля построили и испытали уменьшенную вариацию одноактуаторного волнообразного робота типа SAW. Новый прототип, продемонстрированный девелоперами в ролике на YouTube, по размерам более всего сопоставим с обычной батарейкой типа AA, а также современными эндоскопами.
 
В первый раз концепция одноактуаторных волнообразных роботов представлена была еще в 2016 году. Разработали его специалисты по вопросам медицинской радиотехники. Проектом тогда руководил Дэвид Заррук из университета Бен-Гуриона. В состав робота входит головная часть с электрическим моторчиком, десяток звеньев в хвосте. Внутри них располагается жесткая спираль.
 
Когда же электромотор начнет вращение спиральной части, хвост будет совершать движения волнообразного типа, из-за чего робот начнет ползти вперед и назад. Исследователи с самого начала говорили о том, что подобные роботы в мягкой оболочке применяться смогут, к примеру, в медицинских целях (как, например, самоходный эндоскоп), однако большой размер конструкции и уже построенные прототипы плохо подходили к соответствующей роли.
 
Теперь же девелоперы представили уменьшенный размер соответствующей разработки. В длину он составляет около восьми сантиметров, а по диаметру он близок к простой пальчиковой батарейке.

Николай Офицеров
Новости по теме
В Японии новый робот Emiew 3 работает гидом
В Японии новый робот Emiew 3 работает гидом

Инженеры японской компании «Хитачи» разработали новый прототип робота Emiew 3. Он был создан специально для того, чтобы заменить привычное справочное бюро.

Ученые создали робота, который ходит как человек
Ученые создали робота, который ходит как человек

Ученые из Технологического института Джорджии (США) разработали нового робота с размером ноги как у человека и в зашнурованной паре кроссовок. Он имитирует

Исследователи разработали робота-дворецкого для управления умным домом
Исследователи разработали робота-дворецкого для управления умным домом

Сотрудники Междисциплинарного центра в Герцлии разработали прототип социального дворецкого-робота. Научные работники из компании SK Telecom и Корнелльского

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости