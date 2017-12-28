Ученые уменьшили робота до размеров батарейки

Инженеры из Израиля построили и испытали уменьшенную вариацию одноактуаторного волнообразного робота типа SAW. Новый прототип, продемонстрированный девелоперами в ролике на YouTube, по размерам более всего сопоставим с обычной батарейкой типа AA, а также современными эндоскопами.

В первый раз концепция одноактуаторных волнообразных роботов представлена была еще в 2016 году. Разработали его специалисты по вопросам медицинской радиотехники. Проектом тогда руководил Дэвид Заррук из университета Бен-Гуриона. В состав робота входит головная часть с электрическим моторчиком, десяток звеньев в хвосте. Внутри них располагается жесткая спираль.

Когда же электромотор начнет вращение спиральной части, хвост будет совершать движения волнообразного типа, из-за чего робот начнет ползти вперед и назад. Исследователи с самого начала говорили о том, что подобные роботы в мягкой оболочке применяться смогут, к примеру, в медицинских целях (как, например, самоходный эндоскоп), однако большой размер конструкции и уже построенные прототипы плохо подходили к соответствующей роли.

Теперь же девелоперы представили уменьшенный размер соответствующей разработки. В длину он составляет около восьми сантиметров, а по диаметру он близок к простой пальчиковой батарейке.

Николай Офицеров