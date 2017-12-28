Учёные объяснили безэмоциональность подростков изменениями мозга

Немецкие учёные которые ранее занимались исследованиями изменений структуры головного мозга у представителей клинической группы социопатов, решили провести подобный эксперимент среди абсолютно здоровых людей. Исследования показали, что склонность к отсутствию эмпатии и безэмоциональности есть и у здоровых людей, особенно у мальчиков-подростков.

Валерия Голицына

Такие склонности объясняются учёными изменениями в структуре мозга. Исследования показали, что у людей с увеличенной отростковой долей мозга гораздо меньше развита эмпатичность (либо отсутствует вообще) и эмоциональность, чем у пациентов со здоровыми пропорциями. Медики отметили, что связана такая предрасположенность только с гендерной принадлежностью. У подопытных-девушек такой склонности и изменений мозга замечено не было.Такие исследования являются очень ценными для клинической психиатрии и психологии. Они должны учитываться квалифицированными врачами для диагностирования множества болезней, в которых безэмоциональность и отсутствие способности к эмпатии - являются одними из ключевых симптомами, во избежание неверного диагностирования болезней здоровым людям.