Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

Мнения

Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

О новом варианте лечить ВИЧ.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе
| | Учёные объяснили безэмоциональность подростков изменениями мозга

Учёные объяснили безэмоциональность подростков изменениями мозга

Вчера, 17:30
Немецкие учёные которые ранее занимались исследованиями изменений структуры головного мозга у представителей клинической группы социопатов, решили провести подобный эксперимент среди абсолютно здоровых людей. Исследования показали, что склонность к отсутствию эмпатии и безэмоциональности есть и у здоровых людей, особенно у мальчиков-подростков.

Учёные объяснили безэмоциональность подростков изменениями мозга

 

Такие склонности объясняются учёными изменениями в структуре мозга. Исследования показали, что у людей с увеличенной отростковой долей мозга гораздо меньше развита эмпатичность (либо отсутствует вообще) и эмоциональность, чем у пациентов со здоровыми пропорциями. Медики отметили, что связана такая предрасположенность только с гендерной принадлежностью. У подопытных-девушек такой склонности и изменений мозга замечено не было.

Такие исследования являются очень ценными для клинической психиатрии и психологии. Они должны учитываться квалифицированными врачами для диагностирования множества болезней, в которых безэмоциональность и отсутствие способности к эмпатии - являются одними из ключевых симптомами, во избежание неверного диагностирования болезней здоровым людям.
Валерия Голицына
Новости по теме
Бразильские ученные выяснили, что ожирение у подростков связанно с нарушениями в мозгу
Бразильские ученные выяснили, что ожирение у подростков связанно с нарушениями в мозгу

Группа учёных из бразильского университета Сан-Пауло под руководством Памелы Бертолацци подтвердили гипотезу о связи ожирения у подростков с нарушением

Ученые: Электростимуляция для здорового мозга бесполезна
Ученые: Электростимуляция для здорового мозга бесполезна

Шведские ученые в области психологии доказали, что электростимуляция для здорового мозга бесполезна. Результаты данного исследования были опубликованы на

У заикающихся детей уменьшен мозг
У заикающихся детей уменьшен мозг

У детей, которые страдают от заикания, количество серого вещества в речевых мозговых зонах меньше, чем у их здоровых сверстников.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости