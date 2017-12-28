Учёные объяснили безэмоциональность подростков изменениями мозга

Такие склонности объясняются учёными изменениями в структуре мозга. Исследования показали, что у людей с увеличенной отростковой долей мозга гораздо меньше развита эмпатичность (либо отсутствует вообще) и эмоциональность, чем у пациентов со здоровыми пропорциями. Медики отметили, что связана такая предрасположенность только с гендерной принадлежностью. У подопытных-девушек такой склонности и изменений мозга замечено не было.
Такие исследования являются очень ценными для клинической психиатрии и психологии. Они должны учитываться квалифицированными врачами для диагностирования множества болезней, в которых безэмоциональность и отсутствие способности к эмпатии - являются одними из ключевых симптомами, во избежание неверного диагностирования болезней здоровым людям.