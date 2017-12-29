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| | «Оригами» из ДНК поможет российским учёным бороться с серьёзными заболеваниями

«Оригами» из ДНК поможет российским учёным бороться с серьёзными заболеваниями

Сегодня, 07:20
Российские учёные в сотрудничестве с учёными из Пенсильвании создали программу, которая способна складывать молекулы ДНК в «оригами». Такое «оригами» может помочь медикам более эффективно бороться с серьёзными и смертельными заболеваниями, и облегчать жизнь тяжелобольным.

«Оригами» из ДНК поможет российским учёным бороться с серьёзными заболеваниями

 

Первостепенная польза ДНК-оригами проявляется в том, что в симбиозе с необходимыми лекарствами, такая «оригами»-клетка будет воздействовать точечно на очаг болезни, а не отравлять сильнодействующими препаратами весь организм. Например, тромб закупоривший сосуд, можно будет растворить централизовано, а не разжижать всю кровь в организме, а раковую опухоль точечно обрабатывать химиотерапией, а не истощать весь организм.

Такая гениальная разработка поможет не только своевременно и эффективно бороться с болезнями, но и облегчить побочные эффекты для самих больных. Фактически ДНК-«оригами» будет иметь форму закрытой парной клетки и «путешествовать» по организму до точки назначения, очага болезни. По достижению своего пункта назначения клетка будет раскрываться, выпуская препарат, оказывая локальное воздействие на болезнь.
Валерия Голицына
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