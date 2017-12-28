Установлена причина "молчания" ангольского спутника

Спутник AngoSat-1 из Анголы, вероятнее всего, вышел из строя по причине короткого замыкания. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Предварительно среди основных версий названо короткое замыкание в шине, которая отвечает за питание спутника», - заявили сотрудники ведомства.

На данный момент специалисты корпорации «Энергия» продолжают предпринимать попытки установить связь с космическим аппаратом. Заряда аккумуляторов AngoSat-1 должно хватить приблизительно на временной промежуток от 10 до 16 часов бесперебойной работы после того, как он отделится от разгонного блока.

Однако в «Энергии» уверены в том, что возможность наладить связь должна сохранится и по прошествии этого срока, ведь солнечные батареи спутника все же смогли раскрыться. Также специалисты акцентируют на том, что для ангольского спутника было разработано абсолютно новое приборное оборудование, которое ранее еще не испытывалось на прочих космических аппаратах.

Производитель таким образом поступил вопреки имеющемуся мировому опыту коммерческих космических запусков, ведь принято на спутниках эксплуатировать лишь ту технику, что была одобрена в ходе многочисленных исследований.

Пуск AngoSat-1 произошел 26 декабря текущего года в 22 часа по московскому времени с применением ракетно-космического комплекса «Зенит-М», базирующегося на космодроме Байконур.

Николай Офицеров