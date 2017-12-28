Антидепрессант и феромон: Кофе нужно заваривать холодным способом

Он будет иметь освежающий эффект.

Специалисты из Соединенных Штатов в результате многочисленных лабораторных исследований кофе пришли к выводу о том, что самый распространённый напиток в мире может иметь совсем другой вкус. Все дело в том, что холодное заваривание создает куда более больший эффект для людей, которые желают пробудиться или взбодриться. Так, в случае использования холодного заваривания, зерна кофе будут обрабатываться более щадящее, нежели при горячем заваривании. Однако при этом концентрация кофеина и хлорогеновой кислоты значительно увеличивается. Экспертам удалось установить, что кофе при использовании различных методик заваривания, будет иметь совершенно разный вкус. В частности речь идет даже об охлаждающем эффекте данного напитка, который можно употреблять в летнее время.

Долгое время мировая наука считала, что кофе вредоносно влияет на человеческий организм. Однако недавно американские специалисты вывели еще одну формулу на этот счет. Оказывается частное употребление этого напитка сокращает риск заболевания печени, неврологических расстройств, сердечных заболеваний и диабета. Члены Международного женского кофе-альянса недавно озвучили еще одни, не менее удивительный факт о кофе. «Он помогает в расширении экономических возможностей женщин. Во всем мире женщины обеспечивают до 70 процентов ручного труда для выращивания кофе, хотя у них есть только 15 процентов кофейных ферм, торгующих бобами. Тем не менее предпринимаются усилия по смещению этого дисбаланса власти, чтобы женщины получали больше прибыли от производства кофе», - пишет Еco watch.

Дыль Лилия

Вместе с тем исследователям удалось установить, что кофе снижает риск диагностирования диабета и болезни Паркинсона, а также имеет уникальные свойства антидепрессанта и даже феромона, добавили специалисты из Университета Брауна. Однако ученые утверждают, что при одновременном употреблении кофе и лекарственных препаратов, антидепрессанты могут дать обратный эффект. Что касается этого напитка в качестве феромона, то специалисты объясняют это так. Кофе возбуждает нервную систему и провоцирует выработку гормонов, отвечающих за сексуальное либидо человека.