Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

Мнения

Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

О новом варианте лечить ВИЧ.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями
| | Антидепрессант и феромон: Кофе нужно заваривать холодным способом

Антидепрессант и феромон: Кофе нужно заваривать холодным способом

Сегодня, 12:02
Он будет иметь освежающий эффект.

Антидепрессант и феромон: Кофе нужно заваривать холодным способом

 

Специалисты из Соединенных Штатов в результате многочисленных лабораторных исследований кофе пришли к выводу о том, что самый распространённый напиток в мире может иметь совсем другой вкус. Все дело в том, что холодное заваривание создает куда более больший эффект для людей, которые желают пробудиться или взбодриться. Так, в случае использования холодного заваривания, зерна кофе будут обрабатываться более щадящее, нежели при горячем заваривании. Однако при этом концентрация кофеина и хлорогеновой кислоты значительно увеличивается. Экспертам удалось установить, что кофе при использовании различных методик заваривания, будет иметь совершенно разный вкус. В частности речь идет даже об охлаждающем эффекте данного напитка, который можно употреблять в летнее время.

Антидепрессант и феромон: Кофе нужно заваривать холодным способом

 

Долгое время мировая наука считала, что кофе вредоносно влияет на человеческий организм. Однако недавно американские специалисты вывели еще одну формулу на этот счет. Оказывается частное употребление этого напитка сокращает риск заболевания печени, неврологических расстройств, сердечных заболеваний и диабета. Члены Международного женского кофе-альянса недавно озвучили еще одни, не менее удивительный факт о кофе. «Он помогает в расширении экономических возможностей женщин. Во всем мире женщины обеспечивают до 70 процентов ручного труда для выращивания кофе, хотя у них есть только 15 процентов кофейных ферм, торгующих бобами. Тем не менее предпринимаются усилия по смещению этого дисбаланса власти, чтобы женщины получали больше прибыли от производства кофе», - пишет Еco watch.

 

Вместе с тем исследователям удалось установить, что кофе снижает риск диагностирования диабета и болезни Паркинсона, а также имеет уникальные свойства антидепрессанта и даже феромона, добавили специалисты из Университета Брауна. Однако ученые утверждают, что при одновременном употреблении кофе и лекарственных препаратов, антидепрессанты могут дать обратный эффект. Что касается этого напитка в качестве феромона, то специалисты объясняют это так. Кофе возбуждает нервную систему и провоцирует выработку гормонов, отвечающих за сексуальное либидо человека.
Дыль Лилия
Новости по теме
Секретный способ: Кофе необходимо заваривать холодным способом
Секретный способ: Кофе необходимо заваривать холодным способом

Как оказалось, при заваривании кофе холодным способом концентрация кофеина становится более высокой, однако при этом огромную роль играет два фактора: грубость

Ученые развеяли самые распространенные мифы о кофе
Ученые развеяли самые распространенные мифы о кофе

В мире существует множество мнений и мифов касательно полезных и вредных свойств кофе. Ученые рассказали всю правду об этом напитке.

Ученые: Кофе может спасти женщин от рака молочной железы
Ученые: Кофе может спасти женщин от рака молочной железы

Ученые из Швейцарии выяснили, что кофе может предотвращать развитие рака молочной железы. Напиток снижает темпы роста опухоли и препятствует появлению метастаз

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости