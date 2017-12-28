«Похожи ли на людей?»: Ученые рассказали, как на самом деле выглядят инопланетяне

Мировые ведущие ученые Ричард Докинз и Нил де Грасс Тайсон рассказали, какой на самом деле имеют вид пришельцы. При этом специалисты утверждаю, что есть нечто общее у людей и инопланетян.

Светлана Славянская

Долгое время наука задавалась вопросом, существуют ли на самом деле инопланетяне и если да, то на что они похожи. По словам ведущего мирового эксперта по эволюции Ричарда Докинза, пришельцы имеют интеллект, так как разрабатывают ракетные технологии, с которыми люди периодически сталкиваются. Также у инопланетян бинокулярное зрение, чтобы судить о расстоянии, глаза расположены рядом с мозгом, чтобы минимизировать время, необходимое для приема и обработки сигналов.Пришельцы имеют руки, по крайней мере, с тремя пальцами, чтобы крепко захватить и манипулировать инструментами. Ученый Нил де Грасс Тайсон говорит, что инопланетяне, вероятно, состоят из тех же химических веществ, что и люди, включая гелий, углерод и кислород. Но это не значит, что они должны напоминать человеческую форму.