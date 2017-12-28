Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

Мнения

Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

О новом варианте лечить ВИЧ.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями
| | «Похожи ли на людей?»: Ученые рассказали, как на самом деле выглядят инопланетяне

«Похожи ли на людей?»: Ученые рассказали, как на самом деле выглядят инопланетяне

Сегодня, 11:19
Мировые ведущие ученые Ричард Докинз и Нил де Грасс Тайсон рассказали, какой на самом деле имеют вид пришельцы. При этом специалисты утверждаю, что есть нечто общее у людей и инопланетян.

«Похожи ли на людей?»: Ученые рассказали, как на самом деле выглядят инопланетяне

 

Долгое время наука задавалась вопросом, существуют ли на самом деле инопланетяне и если да, то на что они похожи. По словам ведущего мирового эксперта по эволюции Ричарда Докинза, пришельцы имеют интеллект, так как разрабатывают ракетные технологии, с которыми люди периодически сталкиваются. Также у инопланетян бинокулярное зрение, чтобы судить о расстоянии, глаза расположены рядом с мозгом, чтобы минимизировать время, необходимое для приема и обработки сигналов.

Пришельцы имеют руки, по крайней мере, с тремя пальцами, чтобы крепко захватить и манипулировать инструментами. Ученый Нил де Грасс Тайсон говорит, что инопланетяне, вероятно, состоят из тех же химических веществ, что и люди, включая гелий, углерод и кислород. Но это не значит, что они должны напоминать человеческую форму.
Светлана Славянская
Новости по теме
Учёные доказали, что инопланетяне выглядят как люди
Учёные доказали, что инопланетяне выглядят как люди

В то время как кинофильмы показывают инопланетян устрашающими мерзкими монстрами, учёные всерьёз занимаются изучением потенциальной внешности соседей. Сегодня

Ученые рассказали, как могут выглядеть инопланетяне
Ученые рассказали, как могут выглядеть инопланетяне

Портал Gizmodo провел опрос ученых с целью составления фоторобота инопланетян. С комментариями астробиологов можно ознакомиться на сайте портала.

Ученые и художники рассказали, как на самом деле могут выглядеть инопланетяне
Ученые и художники рассказали, как на самом деле могут выглядеть инопланетяне

Группа ученых из Австралии вместе с художниками разработали 3D-модель инопланетян, которые могут жить на красных планетах-карликах.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости